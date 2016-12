Torlos in Atalanta: Milan erneut ohne Sieg



Der AC Mailand musste sich gegen Atalanta Bergamo mit einem 0:0 begnügen. Foto: Matteo Bazzi Der AC Mailand musste sich gegen Atalanta Bergamo mit einem 0:0 begnügen. Foto: Matteo Bazzi

Mailand (dpa) – Der AC Mailand hat in der italienischen Serie A zum zweiten Mal in Serie nicht gewonnen und damit die Tabellenspitze etwas aus den Augen verloren. Die Rossoneri kamen nur zu einem 0:0 gegen Atalanta Bergamo und blieben zunächst Dritter hinter Juventus Turin und AS Rom.

Nach 17 Spielen in der italienischen Fußball-Meisterschaft hat das Team von Vincenzo Montella 33 Punkte gesammelt. Champions-League-Achtelfinalist SSC Neapel und Lazio Rom konnten die Mailänder am Sonntag noch von Rang drei verdrängen.