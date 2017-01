Früherer englischer Nationaltrainer Taylor gestorben



Graham Taylor trainierte die Three Lions von 1990 bis 1993. Foto: Rui Vieira Graham Taylor trainierte die Three Lions von 1990 bis 1993. Foto: Rui Vieira

London (dpa) – Der frühere englische Fußball-Nationaltrainer Graham Taylor ist tot. Taylor starb im Alter von 72 Jahren, wie seine Familie bekanntgab.

In einer Stellungnahme, die BBC veröffentlichte, heißt es: «Mit großer Traurigkeit müssen wir bekanntgeben, dass Graham heute am frühen Morgen zuhause gestorben ist – vermutlich an einem Herzinfarkt. Die Familie ist erschüttert nach diesem plötzlichen und völlig unerwarteten Verlust.»

Viele ehemalige Kollegen und Spieler äußerten am 12. Januar ihre Trauer. Der englische Fußballverband FA vermeldete auf Twitter: «Mit großer Trauer haben wir vom Tod des ehemaligen England-Trainers Graham Taylor erfahren.» Taylor trainierte die Three Lions von 1990 bis 1993. Er trat zurück, nachdem seine Mannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA verpasst hatte.

Als Spieler hatte Graham Taylor zuvor für Grimsby Town und Lincoln City gespielt, musste seine aktive Laufbahn allerdings schon im Alter von 28 Jahren wegen einer Hüftverletzung beenden. Danach stieg er bei Lincoln City zum Trainer und Manager auf. Popstar Elton John, damals Inhaber des FC Watford, lotste ihn zu den Hornets. Mit Watford stieg Taylor von der vierten bis in die erste Liga auf und qualifizierte sich dort als Tabellenzweiter für den Uefa-Pokal.

Anschließend coachte er drei Jahre Aston Villa. Zu beiden Clubs kehrte Taylor nach seiner Zeit als Nationaltrainer zurück. Zuletzt arbeite er als Fußball-Experte beim Radiosender BBC 5 live.