Celtic baut mit Sieg im Stadtderby Tabellenführung aus



Die Celtic-Fans durften in Glasgow jubeln. Foto: Peter Powell Die Celtic-Fans durften in Glasgow jubeln. Foto: Peter Powell

Glasgow (dpa) – Celtic Glasgow hat mit einem Sieg im Stadt-Derby gegen die Rangers seine Tabellenführung in der Premiership ausgebaut. Der schottische Fußball-Meister besiegte im Old-Firm-Derby seinen Lokalrivalen mit 2:1 (1:1).

Celtic, das diese Saison in der Champions-League-Gruppenphase hinter Borussia Mönchengladbach nur Rang vier belegte, hat damit als Tabellenführer bereits 58 Zähler auf dem Konto, 19 mehr als die zweitplatzierten Rangers. Kenny Miller hatte die Gastgeber in Führung gebracht (12. Minute), Moussa Dembelé (34.) und Scott Sinclair (70.) drehten die Partie.

Celtic ist in den vergangenen fünf Jahren Meister geworden, die Rangers schafften erst in der vergangenen Saison wieder den Aufstieg in die erste Liga. Nach der Insolvenz der Betreibergesellschaft und einem Inhaberwechsel musste der Rekordmeister 2012 in der Scottish League Two neu anfangen, der vierthöchsten Spielklasse.