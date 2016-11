Issinbajewa und Semak losen Gruppen für Confed Cup

Jelena Issinbajewa und Sergei Semak werden die Gruppen für den Confederations Cup 2017 in Russland auslosen. Foto: Lukas Schulze

Doppel-Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa und der ehemalige Fußballprofi Sergei Semak werden die Gruppen für den Confederations Cup 2017 in Russland auslosen.

Die ehemalige Stabhochspringerin und der Ex-Nationalspieler sollen am 26. November in Kasan die FIFA-Funktionäre Zvonimir Boban und Colin Smith unterstützen, wie der Fußball-Weltverband mitteilte. Der Confederations Cup findet vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 in Russland statt.