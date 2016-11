Niederlande mühen sich zu Pflichtsieg

Arjen Robben (r.) schoss die Niederlande in Führung und wurde zur Halbeit angeschlagen ausgewechselt. Foto: Jerry Lampen

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation mit großer Mühe eine Blamage verhindert. Beim klaren Außenseiter Luxemburg siegte die Mannschaft von Trainer Danny Blind mit 3:1 (1:1).

Kapitän Arjen Robben (36. Minute), der zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden war, hatte die Niederlande in Führung geschossen. Maxime Chamot (44.) erzielte per Foulelfmeter den Ausgleich gegen weitgehend schwache Gäste. Memphis Depay (59./84.) sorgte per Doppelpack für den Endstand. Die Holländer rückten mit nun sieben Punkten auf den zweiten Rang der Gruppe A vor und haben weiter drei Punkte Rückstand auf Frankreich.