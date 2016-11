Angeschlagener Vidal hofft auf Einsatz gegen Uruguay

Arturo Vidal vom FC Bayern München will sich bei den WM-Qualifikationsspielen der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft nicht stoppen lassen.

Die Mittelfeldakteur des deutschen Rekordmeisters musste beim 0:0 in Barranquilla beim Auswärtsspiel gegen Kolumbien in der Nachspielzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. «Ich weiß nicht, was es ist», sagte Vidal. Er ließ aber durchblicken, dass er am Dienstag im Heimspiel gegen Uruguay wieder auflaufen möchte.