Spanien muss gegen Mazedonien auch auf Costa verzichten

Spanien muss beim Fußball-WM-Qualifikationsspiel gegen Mazedonien am Samstag in Granada auf Diego Costa verzichten. Der 28 Jahre alte Stürmer habe das Training vorzeitig beendet und das Quartier der «La Roja» in Las Rozas bei Madrid sofort verlassen, teilte der spanische Verband (RFEF) mit.

Costa habe sich nicht rechtzeitig von einer Muskelermüdung erholen können, hieß es. Für den in Brasilien geborenen Profi sei Stürmer Iago Aspas (29) von Celta de Vigo nachnominiert worden.