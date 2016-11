Italien ohne Balotelli gegen Deutschland

Italiens Nationaltrainer Giampiero Ventura plant erneut ohne den formstarken Mario Balotelli. Foto: Georgi Licovski Italiens Nationaltrainer Giampiero Ventura plant erneut ohne den formstarken Mario Balotelli. Foto: Georgi Licovski

Ohne den formstarken Angreifer Mario Balotelli geht Italiens Fußball-Nationalmannschaft in das Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Der Stürmer von OGC Nizza fehlt erneut im Aufgebot von Nationaltrainer Giampiero Ventura. Ebenfalls nicht dabei ist der angeschlagene Verteidiger Giorgio Chiellini, wie Italiens Verband am Samstag mitteilte. Dafür feiert Claudio Marchisio nach seinem Kreuzbandriss, der ihm auch die EM-Teilnahme gekostet hatte, sein Comeback.

Balotelli hatte sein letztes Spiel für die Squadra Azzurra bei der EM 2014 bestritten, Ventura hatte ihm jedoch zuletzt Hoffnungen auf ein Comeback gemacht. Für seinen neuen Club Nizza hat der extrovertierte Stürmer in dieser Saison bereits sechs Liga-Tore erzielt.

Der viermalige Weltmeister Italien tritt am 12. November Woche zum WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein an. Drei Tage später steht in Mailand das Freundschaftsspiel gegen die DFB-Auswahl an. Es ist die Neuauflage des EM-Viertelfinals, das Italien im Juni mit 5:6 im Elfmeterschießen verloren hatte. Ventura nominierte in Stürmer Matteo Politano von Sassuolo Calcio und Lazio Roms Danilo Cataldi zudem zwei Neulinge für die beiden Partien.

