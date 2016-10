Stielike verliert mit Südkorea 0:1 gegen Iran

Die Iraner feiern den Treffer von Sardar Azmoun (2.v.r.) zum 1:0 gegen Südkorea. Foto: Abedin Taherkenareh Die Iraner feiern den Treffer von Sardar Azmoun (2.v.r.) zum 1:0 gegen Südkorea. Foto: Abedin Taherkenareh

Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Uli Stielike hat sein erstes Spiel in der laufenden Qualifikationsrunde für die WM 2018 verloren. Nach zwei Siegen und einem Remis musste sich der WM-Gastgeber von 2002 in Iran mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Dank des Treffers von Sardar Azmoun in der 25. Minute übernahmen die Iraner mit nunmehr zehn Punkten die Tabellenführung in der Asien-Gruppe 1. Südkorea blieb vor dem Abendspiel zwischen Katar und Syrien Dritter (7 Punkte) hinter Usbekistan (9).

Die Partie hatte im Iran für Konflikt gesorgt, denn der Fußball-Weltverband FIFA setzte das Spiel der WM-Qualifikation ausgerechnet an einen der beiden Trauertage für den dritten schiitischen Imam Hussein an und löste damit schon im Vorfeld heftige Proteste aus. Für die Fans selbst ein Gewissenskonflikt, denn der Tod des Prophetenenkels in der Schlacht von Kerbala im Jahr 680 gilt in dem islamischen Land als heilig. Überall finden Trauerzeremonien statt, Partys oder Feiern sind tabu. Doch der Vorstoß des iranischen Fußballverbandes, das Spiel zu verlegen oder in Südkorea austragen zu lassen, wurde auf internationaler Funktionärsebene nicht akzeptiert.