Hertha-Stürmer Haraguchi trifft für Japan bei Remis

Trotz eines Treffers des Berliner Bundesliga-Stürmers Genki Haraguchi ist Japan im WM-Qualifikationsduell mit Australien nicht über ein 1:1 (1:0)-Remis hinausgekommen.

Der Angreifer von Hertha BSC erzielte in Melbourne das Führungstor (6. Minute), verschuldete aber auch Anfang der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter, den Mile Jedinak sicher zum Endstand verwandelte (52.). Australien weist in der Asien-Gruppe B der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland acht Punkte aus vier Spielen auf. Japan liegt mit sieben Zählern dahinter.