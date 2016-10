Aserbaidschan vorerst Spitzenreiter in Gruppe C

Außenseiter Aserbaidschan hat in der WM-Qualifikation zumindest für einige Stunden Fußball-Weltmeister Deutschland an der Tabellenspitze der Gruppe C verdrängt. Das frühere Team von Berti Vogts holte beim 1:0 (1:0) gegen Norwegen den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Am Abend kann die DFB-Auswahl mit einem Erfolg über Tschechien aber wieder vorbeiziehen. Maksim Medwedew (11. Minute) erzielte in Baku den Siegtreffer für Aserbaidschan, das im ersten Gruppenspiel 1:0 in San Marino gewonnen hatte. Norwegen hatte zum Auftakt 0:3 gegen Deutschland verloren und wartet weiter auf den ersten Punktgewinn.