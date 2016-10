UEFA sperrt finnischen Nationalspieler Eremenko für 30 Tage

Roman Eremenko erzielte für Moskau in der Champions League gegen Bayer Leverkusen ein Tor. Foto: Maxim Shipenkov Roman Eremenko erzielte für Moskau in der Champions League gegen Bayer Leverkusen ein Tor. Foto: Maxim Shipenkov

Der finnische Fußball-Nationalspieler Roman Eremenko ist von der UEFA für 30 Tage gesperrt worden. Die Nationalmannschaft sei kurz vor der Partie in der WM-Qualifikation gegen Island über die Entscheidung informiert worden, teilte der finnische Verband mit. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte der Nachrichtenagentur AP, die Disziplinarkommission habe eine Interimssperre gegen Eremenko ausgesprochen. Gründe für die Entscheidung nannte die UEFA demnach zunächst nicht.

Der Mittelfeldspieler von ZSKA Moskau war beim 2:3 gegen Island daraufhin nicht zum Einsatz gekommen, auch in der Partie gegen Kroatien am Sonntag soll er nach Angaben des Verbandes nicht spielen. Eremenko dürfte damit auch die anstehenden Partien in der Champions League mit seinem Club gegen AS Monaco verpassen. Beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen vor gut drei Wochen hatte er den Ausgleich erzielt.