Südkorea gewinnt mit Coach Stielike gegen Katar

Südkoreas Jang Hyun-Soo (l) schüttelt Abdelkarim Hassan aus Katar ab. Foto: Jeon Heon-Kyun

Südkoreas von Uli Stielike trainierte Fußball- Nationalmannschaft hat sich in der WM-Qualifikation mit 3:2 (1:2) gegen Katar durchgesetzt. Nach Pausenrückstand drehten der Augsburger Bundesliga-Profi Dong-won Ji und der frühere Hamburger und Leverkusener Heung-Min Son am Donnerstag die Partie. Auf Son hatte der frühere DFB-Coach Stielike zuletzt verzichtet und ihn wegen «seiner unfreundlichen Haltung neben dem Platz» öffentlich kritisiert.

Durch das 3:2 ist Südkorea weiter gut im Rennen um die WM-Teilnahme. Nach einem Sieg gegen China und einem Unentschieden gegen Syrien hat die Mannschaft nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto. In der Sechsergruppe A sind die zwei Bestplatzierten direkt bei der WM-Endrunde 2018 in Russland dabei, der Dritte muss in ein Playoff-Spiel.