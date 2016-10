Kosovo vs. Kroatien Aufstellung und Quoten im Vorbericht

Kosovo vs. Kroatien lautet das dritte Länderspiel in der Geschichte des Kosovo. Die Kosovo vs. Kroatien lautet das dritte Länderspiel in der Geschichte des Kosovo. Die Wettquoten zu Kosovo gegen Kroatien sehen die Hausherren gegenüber den Kroaten in diesem brisanten Duell klar im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Kosovo - Kroatien gibt es hier ebenso wie die Wettquoten.

Nach vielen englischen Wochen bekommen die Bundesligisten nun eine kleine Pause, denn die nächste Länderspielpause steht an und es kommt zu weiteren Spielen in der WM-Qualifikation. An einem Ort wird bereits am Donnerstag weiter Geschichte geschrieben, denn der Kosovo bestreitet sein insgesamt drittes Länderspiel und bekommt es mit den starken Kroaten zu tun. Dabei hat der Kosovo selbst kein Stadion, dass den Auflagen der WM-Qualifikation entspricht und so muss im Loro-Borici-Stadion in Shkodra gespielt werden. Dabei können die Jungs aus dem Kosovo behaupten, dass sie bisher noch nie ein Länderspiel verloren haben. In einem Freundschaftsspiel konnte man die Färöer-Inseln zum Auftakt mit 2:0 besiegen und dann gab es im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland ein beachtliches 1:1. Natürlich streben die Hausherren die Qualifikation zur WM an, was eine absolute Sensation wäre. In einer Gruppe mit den Finnen, den Türken, den Isländern, den Ukrainern und eben den Kroaten ist man der krasse Außenseiter. Für weitere Hoffnungen soll nun im Spiel gegen Kroatien aber mindestens ein Punkt geholt werden. Die Kroaten konnten im ersten Spiel ebenfalls keinen Sieg ergattern. Gegen die Türken musste man sich am Ende mit einem schlappen 1:1 zufrieden geben. In der Gruppe sollten Modric, Mandzukic und Co. die Favoriten sein, doch auch die müssen erst einmal die nötigen Punkte holen, um sich am Ende als Gruppenerster direkt für die Endrunde in Russland zu qualifizieren. Die Buchmacher gehen derweil mit ihren Quoten von einem klaren Sieg der Kroaten aus. Vorschau zur Aufstellung Kosovo - Kroatien

Beim Kosovo wird wieder Ujkani den Kasten hüten. Davor bilden Perdedaj, Rrahmani, Pnishi und Paqarada die defensive Viererkette. Kryeziu bildet alleine das defensive Mittelfeld, während Rashica, Valon Berisha, Alushiund und Berisha die offensivere Reihe bilden, die Räume für den einzigen Stoßstürmer schaffen soll, der gegen Kroatien Bunjaku heißen wird. Bei den Kroaten wird Kalinic den Kasten sauber halten wollen. Dabei soll ihn seine Viererkette unterstützen, die aus Vrsaljko, Corluka, Vida und Strinic bestehen wird. Badelj bilder zusammen mit Modric die Doppelsechs, die Räume für die Offensive schaffen soll, die aus Pjaca, Rakitic, Perisic und Mandzukic bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Kosovo - Kroatien

Kosovo (Trainer: Bunjaki):

Ujkani - Perdedaj, Rrahmani, Pnishi, Paqarada - Kryeziu - Rashica, Va. Berisha, Alushi, Berisha - Bunjaku Kroatien (Trainer: Cacic):

L. Kalinic - Vrsaljko, Corluka, Vida, Strinic - Badelj, Modric - Pjaca, Rakitic, Perisic - Mandzukic

Anstoß am 06.10.16 um 20:45 Uhr (Loro-Borici-Stadion, Shkodra)

Wettquoten Kosovo vs. Kroatien

Die Buchmacher gehen mit einer Wettquote von 9.00 davon aus, dass der Kosovo den Heimdreier einfahren wird. Die Kroaten sind mit einer Siegquote von 1.40 aber natürlich der klare Favorit. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.50 gehandelt. Die genauen Wettquoten gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Kosovo - Kroatien: Anbieter Sieg Kosovo Remis Sieg Kroatien Bonus tipico 8,00 4,50 1,40 100 EUR bet365 9,00 4,50 1,44 100 EUR

Tipico ohne Wettsteuer, bet365 mit 5% Abschlag:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.