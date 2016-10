Quoten Österreich vs. Wales und mögliche Aufstellung

Österreich vs. Wales lautet eines der Spitzenspiele beim nächsten Spieltag der WM-Qualifikation. Bei den Quoten zu Österreich gegen Wales sehen die Buchmacher die Hausherren gegenüber den Walisern leicht im Vorteil. Zur Österreich vs. Wales lautet eines der Spitzenspiele beim nächsten Spieltag der WM-Qualifikation. Bei den Quoten zu Österreich gegen Wales sehen die Buchmacher die Hausherren gegenüber den Walisern leicht im Vorteil. Zur möglichen Aufstellung der Partie Österreich - Wales geht es hier.

Die Vorfreude ist groß! Nach einem Wochenende mit erstklassigem Fußball in den europäischen Topligen können wir uns in diesen Tagen auf tolle Spiele freuen, auch wenn die Tore in den Ligen geschlossen bleiben. Eine Länderspielpause steht an und dabei kommt es zu zahlreichen Spielen in der WM-Qualifikation. Unter anderem sind die Österreicher im Einsatz, die es am Donnerstag im Ernst-Happel-Stadion mit den Walisern zu tun bekommen werden. In der Gruppe D könnte dieses Duell schon einen entscheidenden Charakter haben, denn neben den beiden Kontrahenten spielen noch Irland, Serbien, Georgien und Moldawien in dieser Gruppe, allerdings kann man bis auf den Iren wohl niemand den großen Coup zutrauen. Die Österreicher haben ihr erstes Spiel gegen Georgien knapp mit 2:1 gewonnen und nun will man direkt nachlegen um auf einen guten Weg zu kommen, der einem am Ende der Qualifikation als Gruppenerster direkt auf den Weg nach Russland bringt. Da haben die Waliser natürlich noch ein Wörtchen mitzureden. Nach der starken EM muss man Gareth Bale und seine Männer definitiv auf dem Zettel haben, auch wenn es um den Gruppensieg in der Qualifikation geht. Das haben die Waliser auch in ihrem ersten Spiel unter Beweis gestellt, denn sie haben zuhause Moldawien souverän mit 4:0 besiegt. Der Sieger dieser Partie würde sich an der Tabellenspitze festspielen und könnte fortan immer vorlegen und der Verlierer muss auf einen Ausrutscher des Gegners hoffen und selbst die Hausaufgaben erledigen. Die Buchmacher gehen derweil von einem knappen Sieg der Österreicher aus, allerdings sind die Gäste aus Wales alles andere als ein klarer Underdog. Vorschau zur Aufstellung Österreich - Wales

Bei den Österreichern wird Almer im Kasten stehen. Klein, Dragovic, Hinteregger und Suttner bilden derweil die Defensive. Baumgartlinger kommt neben Alaba auf der Doppelsechs zum Einsatz und schafft damit Räume für die Offensive, die aus Harnik, Junuzovic, Arnautovic und Janko bestehen wird. Bei den Walisern soll Hennessey seinen Kasten möglichst sauber halten. Gunter, Chester, Williams, Taylor und Davies bilden eine Fünferkette in der Verteidigung. Allen und Ledley bilden ein sicheres Mittelfeld und hoffen, dass King, Vokes und Bale vorne die nötigen Treffer markieren.

Voraussichtliche Startelf Österreich - Wales

Österreich (Trainer: Koller):

Almer - Klein, Dragovic, Hinteregger, Suttner - Baumgartlinger, Alaba - Harnik, Junuzovic, Arnautovic - Janko Wales (Trainer: Coleman):

Hennessey - Gunter, Chester, A. Williams, B. Davies, N. Taylor - Allen, Ledley, A. King - Vokes, Bale

Anstoß am 06.10.16 um 20:45 Uhr (Ernst-Happel-Stadion, Wien)

Quoten Österreich vs. Wales

Quotenvergleich Österreich - Wales: Anbieter Sieg Österreich Remis Sieg Wales Bonus tipico 2,30 3,10 3,30 100 EUR bet365 2,30 3,20 3,60 100 EUR

Die Wettanbieter gehen mit einer Tippquote von 2.30 davon aus, dass die Österreicher das Spiel gewinnen werden. Die Waliser sind mit einer Tippquote von 3.60 eher der Außenseiter. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.20 gelistet. Die exakten Quoten gibt es nun im Folgenden.

Hinweis zu Gebühren von bet365:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.