Italien vs. Spanien: Vorschau, Wettquoten und Aufstellung

Italien vs. Spanien lautet das absolute Spitzenspiel im Rahmen der WM-Qualifikation am 2. Spieltag. Die Quoten zu Italien gegen Spanien sehen die Hausherren gegenüber den Spaniern minimal im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Italien - Spanien gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Topspiel heute Abend.

Nach spannenden englischen Wochen mit Fußball in der Champions League und in der Europa League können sich die Vereinsteams nun eine kleine Pause gönnen, denn es steht wieder eine Länderspielpause an, in deren Rahmen die nächsten Spiele der WM-Qualifikation ausgetragen werden. Schon am Donnerstag kommt es dabei zu einem absoluten Topspiel, denn die Italiener treffen vor heimischer Kulisse im Juventus Stadion auf die Spanier. Die Gäste sind wohl der Favorit in der Gruppe doch dicht dahinter folgen schon die Italiener. Es ist davon auszugehen, dass beide die ersten Plätze unter sich ausmachen werden, doch nur der Erste kommt direkt nach Russland, sodass diese Partie schon eine kleine Entscheidung inne haben könnte. Die Spanier konnten schon mit einem satten 8:0 über Lichtenstein vorlegen und sich die Tabellenspitze sichern. Auch die restlichen Gegner sind mit Isreal, Mazedonien und Albanien keine Schwergewichte des europäischen Fußballs. Bleibt abzuwarten, wie das Spiel morgen ausgehen wird. Die Italiener haben den Heimvorteil, sind nach den Buchmachern aber dennoch leicht in der Rolle des Underdogs, jedoch lassen die Quoten eine spannende Partie erwarten. Die Hausherren haben ihr erstes Spiel gegen Isreal gewonnen und wollen nun gegen Spanien unbedingt nachlegen. Vor allem für die Abwehrreihe der Italiener wird es wohl das letzte große Turnier werden, immer vorausgesetzt, dass man sich dafür qualifizieren kann. Der Sieger der Partie kann sich in der Tabelle schon einen entscheidenden Vorteil verschaffen und dann kommt vieles auf das Rückspiel in Spanien an. Vorschau zur Aufstellung Italien - Spanien

Bei den Italienern steht mit Buffon eine lebende Legende zwischen den Pfosten und auch die Abwehr rund um Barzagli, Bonucci und Chiellini ist auf der ganzen Welt bekannt. Candreva und Antonelli bilden die Doppelsechs im Mittelfeld, während die Offensivabteilung aus Parolo, Verratti, Bonaventura, Eder und Pelle bestehen wird. Die Spanier haben mit de Gea ebenfalls einen sehr starken Keeper, der darauf hofft, dass seine Viererkette rund um Sergi Roberto, Piqué, Ramos und Alba möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Busquets und Koke schmeißen im zentralen Mittelfeld den Laden und schaffen damit Räume für den Angriff, der aus Vitolo, Thiago, Silva und Diego Costa bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf Italien - Spanien

Italien (Trainer: Ventura):

Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Candreva, Antonelli - Parolo, Verratti, Bonaventura - Eder, Pelle Spanien (Trainer: Lopetegui):

de Gea - Sergi Roberto, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Busquets, Koke - Vitolo, Thiago, Silva - Diego Costa

Anstoß am 06.10.16 um 20:45 Uhr (Juventus Stadium, Turin)

Quoten Italien vs. Spanien

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 2.60 davon aus, dass die Spanier den Auswärtsdreier einfahren werden. Die Hausherren sind mit einer Quote von knapp über 3,00 aber alles andere als ein Underdog. Ein Unentschieden wird aktuell mit einer Quote von 2.90 gelistet. Die exakten Tippquoten folgen nun.

Quotenvergleich Italien - Spanien: Anbieter Sieg Italien Remis Sieg Spanien Bonus tipico 3,10 2,90 2,60 100 EUR bet365 3,30 2,90 2,62 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.