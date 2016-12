AC Mailand-Verkauf an Chinesen soll im März über Bühne gehen

Silvio Berlusconi verkauft den AC Mailand im kommenden Jahr an chinesische Investoren. Foto: Matteo Bazzi

Der Verkauf des italienischen Fußball-Traditionsclubs AC Mailand an chinesische Investoren soll erst im März über die Bühne gehen.

Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Investorengruppe und der Familienholding von Italiens Ex-Premier und Club-Eigentümer Silvio Berlusconi, Fininvest, hervor. Zunächst war geplant, dass der Deal bereits Mitte Dezember zum Abschluss kommt, nun soll er am 3. März 2017 vollendet werden. Der Wert des Vereins wird auf 740 Millionen Euro geschätzt, die Schulden sollen sich auf rund 220 Millionen Euro belaufen. Am 12. Dezember werde eine zweite Anzahlung der Chinesen in Höhe von 100 Millionen Euro fällig, hieß es.