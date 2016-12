AC Mailand und AS Rom bleiben an Juventus Turin dran

AC Mailands Gianluca Lapadula (l) erzielte den entscheidenden Treffer gegen den FC Crotone. Foto: Matteo Bazzi AC Mailands Gianluca Lapadula (l) erzielte den entscheidenden Treffer gegen den FC Crotone. Foto: Matteo Bazzi

Der AS Rom mit dem deutschen Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger und der AC Mailand halten in der Serie A Kontakt zu Spitzenreiter Juventus Turin. Die Roma gewann das Stadt-Derby gegen Lazio mit 2:0 (0:0). Kevin Strootman (64. Minute) und Radja Nainggolan (77.) erzielten die Treffer. In der 67. Minute sah Lazio-Auswechselspieler Danilo Cataldi, der sich gerade warmlief, nach einer Rangelei und Rudelbildung auf dem Platz die Rote Karte.

Zuvor hatte Gianluca Lapadula mit einem späten Tor (86.) Milan zum 2:1 (1:1)-Sieg gegen den FC Crotone geschossen. Diego Falcinelli (26.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Mario Pasalic (41.) vor der Pause den Ausgleich für Milan besorgt. AS Rom und Milan bleiben mit 32 Punkten vier Zähler hinter Tabellenführer Juve.

Milan lief gegen Crotone mit besonderen Trikots auf. In Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien, bei dem auch Spieler und Betreuer des brasilianischen Clubs Chapecoense getötet wurden, waren die AC-Trikots auf dem Rücken mit «Força Chape» bedruckt.