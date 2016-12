FC Barcelona vs. Real Madrid Aufstellung, Wetten und Quoten zum Clasico

FC Barcelona vs. Real Madrid lautet das Clasico, das es an diesem Wochenende endlich wieder zu bewundern gibt. Die Wettquoten zu Barcelona gegen Real sehen die Hausherren gegenüber den Königlichen leicht im Vorteil. Für Barca ist es schon fast Pflicht, das Spiel zu gewinnen, denn Real könnte mit einem Dreier bereits auf 9 Punkte davoneilen. FC Barcelona vs. Real Madrid lautet das Clasico, das es an diesem Wochenende endlich wieder zu bewundern gibt. Die Wettquoten zu Barcelona gegen Real sehen die Hausherren gegenüber den Königlichen leicht im Vorteil. Für Barca ist es schon fast Pflicht, das Spiel zu gewinnen, denn Real könnte mit einem Dreier bereits auf 9 Punkte davoneilen.

Endlich ist es wieder soweit! An diesem Wochenende können wir das große Clasico in Spanien bewundern. Der FC Barcelona trifft vor heimischer Kulisse auf die Königlichen von Real Madrid. Die Gäste spielen bisher eine richtig gute Saison und konnten sich in der Liga schon einen 6-Punkte-Vorsprung auf Barca herausarbeiten. Bisher hat man in der Liga noch kein Spiel verloren. Aus den letzten 10 Pflichtspielen gab es 9 Siege und nur ein Remis gegen Legia Warschau in der Champions League, als man ohnehin schon für die nächste Runde qualifiziert war. Ein Sieg gegen Barcelona wäre zwar keine Vorentscheidung, aber 9 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison wären auf jeden Fall schon ein beruhigender Puffer. Das müssen die Katalanen verhindern, denn wie jedes Jahr gehört auch in dieser Saison die Meisterschaft zu den großen Zielen. Fakt ist aber auch, dass im Moment bei Messi und Co. etwas der Wurm drin ist. Aus den letzten 6 Pflichtspielen gab es 2 Siege, 3 Remis und eine Niederlage, was natürlich nicht dem Anspruch der Katalanen entspricht, die vor allem immer besonders anfällig zu sein scheinen, wenn Messi nicht mitspielen kann. Natürlich hängt nicht alles vom Argentinier ab, da man mit Suarez, Neymar und Co. ausreichend Qualität in den eigenen Reihen hat, allerdings ist die Quote mit Messi deutlich besser. Wir erwarten ein spannendes Spiel, in dem vor allem Barca von Anfang an Druck ausüben muss. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil von einem Heimsieg der Katalanen aus.

Vorschau zur Aufstellung Barcelona - Real

Voraussichtliche Startelf FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Busquets - Rakitic, André Gomes - Messi, Neymar - Suarez

Real Madrid (Trainer: Zidane):

Navas - Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Kovacic - Vazquez, James, Cristiano Ronaldo - Benzema

Anstoß am 03.12.16 um 16:15 Uhr (Camp Nou, Barcelona)

Bei den Hausherren steht ter Stegen als Numer 1 im Kasten. Sergi Roberto, Piqué, Mascherano und Alba bilden die Abwehr vor der Mittelfeldzentrale, die aus Busquets und Rakitic bestehen wird. Vorne sollen Gomes, Messi, Neymar und Suarez für die nötigen Treffer im Clasico sorgen. Bei Real soll Navas die Einschläge verhindern und wird dabei von der Abwehr unterstützt, die aus Carvajal, Pepe, Ramos und Marcelo bestehen wird. Modric, Kovacic, James und Vazquez bilden ein breites Mittelfeld, das Räume für die Offensive schaffen soll, die aus Ronaldo und Benzema bestehen wird.

Quoten FC Barcelona vs. Real Madrid

Quotenvergleich Barcelona - Real: Anbieter Sieg Barcelona Remis Sieg Real Bonus tipico 1,85 4,00 3,80 100 EUR bet365 1,85 4,20 4,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Katalanen mit einer Wettquote von 1.85 leicht in der Rolle des Favoriten. Real ist bei den Wetten kein klarer Außenseiter, hat mit knapp 4.00 aber schon eine höhere Quote. Ein Remis würde den Königlichen mehr helfen und wird aktuell mit einer Quote von 4.00 gehandelt. Die exakten Wettquoten folgen im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen bei den Wetten gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.