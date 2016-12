Manchester City vs. Chelsea Quoten, Wetten und Aufstellung

Manchester City vs. FC Chelsea lautet das Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Premier League. Die Wetten der Buchmacher zu Man City gegen Chelsea sehen die Hausherren gegenüber den Blues leicht im Vorteil. Als Tabellenführer ist Chelsea natürlich kein klarer Außenseiter, allerdings könnten die Citizens mit einem Heimsieg den Platz an der Sonne übernehmen oder zumindest an Chelsea vorbeiziehen. Manchester City vs. FC Chelsea lautet das Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Premier League. Die Wetten der Buchmacher zu Man City gegen Chelsea sehen die Hausherren gegenüber den Blues leicht im Vorteil. Als Tabellenführer ist Chelsea natürlich kein klarer Außenseiter, allerdings könnten die Citizens mit einem Heimsieg den Platz an der Sonne übernehmen oder zumindest an Chelsea vorbeiziehen.

Auch in England rollt der Ball an diesem Wochenende wieder. In der Premier League kommt es wieder einmal zu einem echten Topspiel, denn am Samstag trifft Manchester City vor heimischer Kulisse auf den FC Chelsea. Die Citizens haben also den Tabellenführer zu Gast und wollen diesen bestenfalls ablösen, denn der Rückstand beträgt aktuell nur ein mageres Pünktchen. Zuletzt zeigte sich die Elf von Trainer Guardiola nach einer kurzen Schwächephase wieder in besserer Form. Aus den letzten 6 Pflichtspielen holten die Himmelblauen 4 Siege und 2 Remis. Die Tabelle in England ist vorne ziemlich eng, doch eine Niederlage könnte sich City nicht leisten, da sonst der Rückstand schon auf 4 Punkte ansteigen würde. Darauf haben es natürlich die Gäste aus London abgesehen. Nach der katastrophalen Saison im letzten Jahr hatte eigentlich niemand Chelsea im Kampf um die Meisterschaft auf dem Zettel, doch unter Conte läuft es in diesem Jahr bisher richtig rund. Es ist auch ein Vorteil, dass sie keine Belastung im internationalen Geschäft haben und sich somit ausschließlich auf die Liga konzentrieren können. Aus den letzten 8 Spielen gab es 7 Siege und nur ein Remis, wodurch man sich mittlerweile verdient an die Tabellenspitze setzen konnte. Mit Manchester City kommt nun der nächste Härtetest auf die Blues zu, die unter Beweis stellen müssen, dass sie in dieser Saison bis zum Schluss ein Titelkandidat sein können. Die Buchmacher gehen derweil von einem Sieg der Citizens aus.

Vorschau zur Aufstellung ManCity - Chelsea

Voraussichtliche Startelf Manchester City - FC Chelsea

Manchester City (Trainer: Guardiola):

Bravo - Sagna, Otamendi, Kolarov, Clichy - Fernandinho, Fernando - Sterling, Yaya Touré, Nolito - Aguero

FC Chelsea (Trainer: Conte):

Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matic, Marcos Alonso - Pedro, Diego Costa, Hazard

Anstoß am 03.12.16 um 13:30 Uhr (Etihad Stadium, Manchester)

Bei City steht wie gewohnt Bravo im Kasten. Davor bilden Sagna, Otamendi, Kolarov und Clichy die Viererkette. Fernandinho und Fernando schmeißen die Mittelfeldzentrale und hoffen, dass vorne mit Sterling, Touré, Nolito und Aguero möglichst viele Treffer herausgespielt werden können. Beim FC Chelsea hütet Courtois das Tor und hofft, dass Azpilicueta, Luiz und Cahill möglichst wenige Bälle zu ihm durchlassen werden. Moses, Kanté, Matic und Alonso bilden ein breites Mittelfeld, während die Offensive aus Pedro, Diego Costa und Eden Hazard bestehen wird.

Quoten Manchester City vs. FC Chelsea

Quotenvergleich ManCity - Chelsea: Anbieter Sieg ManCity Remis Sieg Chelsea Bonus tipico 2,10 3,50 3,50 100 EUR bet365 2,15 3,50 3,60 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Hausherren mit einer Quote von etwa 2.10 leicht in der Favoritenrolle, wobei Chelsea mit einer Siegquote von 3.50 natürlich kein Underdog ist. Ein Remis wird derweil ebenfalls mit einer Wettquote von 3.50 gehandelt. Die genauen Quoten zu den Wetten bei City gegen Chelsea folgen nun.

