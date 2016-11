Real Madrid dank Ronaldo-Toren mit Zitter-Heimsieg

Real Madrid hat dank eines Doppelpacks von Weltfußballer Cristiano Ronaldo seine Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft gefestigt. Die Königlichen fuhren am Samstag einen schmucklosen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Abstiegskandidaten Sporting Gijon ein.

Ronaldo brachte die Gastgeber in der 13. Minute per Foulelfmeter in Führung und erhöhte fünf Minuten später mit einem Kopfball auf 2:0. Danach aber geriet Real gegen den Außenseiter noch mächtig in Bedrängnis.