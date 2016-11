Gareth Bale verpasst Clásico und Duell gegen BVB

Gareth Bale muss sich am Sprunggelenk operieren lassen und könnte bis zu drei Monate für Real Madrid ausfallen. Foto: Emilio Naranjo

Stürmerstar Gareth Bale von Real Madrid muss unters Messer und verpasst unter anderem am 3. Dezember das Spiel des Tabellenführers der spanischen Fußball-Liga bei Verfolger und Titelverteidiger FC Barcelona.

Die Operation solle in London stattfinden, teilte Real Madrid mit. Beim 2:1-Sieg im Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon hatte sich der Waliser eine Verletzung der Peronealsehne am rechten Sprunggelenk zugezogen. Er war deshalb in der 58. Minute ausgewechselt worden.