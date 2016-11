Ibrahimovic liebäugelt mit Wechsel in die USA

Zlatan Ibrahimovic kann sich einen Wechsel in die USA vorstellen. Foto: Peter Powell

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic kann sich eine Zukunft in den USA vorstellen. In einem Interview mit der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» sagte der Stürmer des Rekordmeisters Manchester United, die amerikanische Liga sei eine gute Option für ihn.

Er könne sich vorstellen, die USA zu erobern, wie er Europa erobert habe. «Die Leute bleiben während ihrer ganzen Karriere an einem Ort, ich aber bin wie Napoleon in Europa herumgereist und habe jedes Land erobert, in das ich gekommen bin.» Ibrahimovic steht bei Manchester United noch bis zum Sommer unter Vertrag. Im Juni hatte er sich aus der schwedischen Nationalmannschaft verabschiedet.