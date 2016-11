Trotz Punktverlusten: Klopp zufrieden, Pep und Wenger froh

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool weiterhin an der Spitze. Foto: Peter Powell Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool weiterhin an der Spitze. Foto: Peter Powell

Die Punktverluste waren unnötig - und dennoch zeigte sich Jürgen Klopp kaum verärgert über das 0:0 seines FC Liverpool in Southampton. «Wir hätten das Spiel gewinnen können, aber ich bin zufrieden mit der Leistung», sagte der deutsche Trainer des Tabellenführers nach dem torlosen Remis in der englischen Premier League. Die Aussage des einstigen Dortmunder Erfolgscoaches passte ins allgemeine Stimmungsbild. Das Unentschieden sei kein Grund zur Sorge, urteilte auch die Zeitung «Liverpool Echo»: «Es war nicht Liverpools Tag, aber es kann immer noch ihre Saison werden.»

Durch den Auswärtspunkt blieb Liverpool zumindest zunächst Tabellenführer. Punktgleich dahinter rangierte vorerst Manchester City nach einem 2:1 bei Crystal Palace. Und das, obwohl Trainer Pep Guardiola vier Tage vor dem Champions-League-Match bei Borussia Mönchengladbach in London auf einige Stammkräfte verzichtet hatte, darunter auch Ilkay Gündogan.

Die Rotation ermöglichte Yaya Touré ein «spektakuläres Comeback» («The Guardian»). Der Ivorer, der seinen Streit mit dem Coach beendet hat, war im ersten Liga-Spiel unter Guardiola mit zwei Toren der Matchwinner. «In den letzten anderthalb Monaten hat er hervorragend trainiert», lobte sein Trainer. «Ich freue mich sehr für Yaya, er ist ein wirklich netter Kerl. An seinen Qualitäten gibt es keine Zweifel.»

Der FC Arsenal feierte einen Punkt bei Angstgegner Manchester United. Nach Juan Matas Führung traten Mesut Özil und Co. zwar harmlos auf, dennoch gelang dem eingewechselten Olivier Giroud mit dem einzigen Torschuss der Ausgleich. Coach Arsène Wenger jubelte: «Wenn man 0:1 zurückliegt und noch ein 1:1 schafft, freut man sich natürlich.»

ManUnited-Trainer José Mourinho war hingegen enttäuscht. «Die Mannschaft hat gut gespielt. Sie hat momentan einfach am wenigsten Glück in der Premier League», befand er bei Sky Sports. Mourinho ärgerte sich auch über einen nicht gegebenen Elfmeter. «Der Schiedsrichter ist gut», sagte er zweideutig. «Deswegen werde ich mich nicht dazu äußern, ob es ein Fehler war, oder nicht.»

Ein Spektakel erlebten die Zuschauer in Tottenham, wo Harry Kane aus einem 1:2 gegen West Ham United in nur zwei Minuten ein 3:2 machte. Der Stürmer glich in der 89. Minute aus und verwandelte wenig später einen Strafstoß. Die Fans an der White Hart Lane waren außer sich. Die Spurs, als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen und derzeit auf Platz fünf, trennen nur drei Punkte von Liverpool.

Der FC Chelsea konnte am Sonntag der Gewinner des zwölften Spieltags werden. Mit einem Sieg in Middlesbrough konnte sich das Team von Antonio Conte an die Spitze setzen. Während die Topclubs oben zusammenrücken, hat Englands Meister Leicester City in dieser Saison nichts mit dem Titelkampf zu tun. Die «Foxes» gerieten am Samstag beim FC Watford schon in der ersten Spielminute in Rückstand und unterlagen am Ende mit 1:2.