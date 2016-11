Starker Trapp sichert PSG den Sieg gegen Nantes

Kevin Trapp feiert mit Paris Saint-Germain einen 2:0-Erfolg. Foto: Etienne Laurent Kevin Trapp feiert mit Paris Saint-Germain einen 2:0-Erfolg. Foto: Etienne Laurent

Dank eines starken Kevin Trapp hat Paris Saint-Germain zumindest vorübergehend den zweiten Platz der französischen Ligue 1 übernommen. Mit zahlreichen Paraden vor allem in der ersten Halbzeit sicherte der Torhüter das 2:0 gegen Nantes. Der ehemalige Frankfurter war bei Paris zu Saisonbeginn Stammspieler, wurde dann aber von Trainer Unai Emery durch Alphonse Areola ersetzt. Seit Anfang November darf er aber wieder spielen.

Die Tore für Paris schossen Angel di Maria (13.) und Jese Rodriguez (90.) per Elfmeter. Paris zog mit Tabellenführer AS Monaco nach Punkten gleich, allerdings kann OGC Nizza am Sonntag (20.45 Uhr) wieder beide Mannschaften überholen und die Tabellenführung übernehmen.