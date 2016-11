Tabellenführer Liverpool nur 0:0

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool weiterhin an der Spitze. Foto: Peter Powell Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool weiterhin an der Spitze. Foto: Peter Powell

Der FC Liverpool bleibt trotz eines torlosen Unentschiedens beim FC Southampton vorerst Tabellenführer der Premier League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp, bei dem der deutsche Nationalspieler Emre Can in der Startelf stand, kam bei strömendem Regen im St Mary's Stadion nicht über ein 0:0 hinaus. Die Reds haben durch das Unentschieden 27 Punkte und bleiben wegen der besseren Tordifferenz zunächst an der Spitze der englischen Liga.

Punktgleich dahinter steht nun Manchester City, das bei Crystal Palace mit 2:1 (1:0) siegte. Der Ivorer Yaya Touré (39./83. Minute), der nach einem öffentlichen Streit mit Pep Guardiola überraschend in der Startelf stand, wurde mit zwei Toren zum Matchwinner. Für Crystal Palace gelang Connor Wickham (66.) der zwischenzeitliche Ausgleich. Am Sonntag kann der FC Chelsea mit einem Sieg in Middlesbrough neuer Tabellenführer der Premier League werden.