Ronaldo nach EM-Sieg: «Habe drei- oder viermal geweint»

Cristiano Ronaldo (M.) wurde mit Portugal Europameister. Foto: Georgi Licovski Cristiano Ronaldo (M.) wurde mit Portugal Europameister. Foto: Georgi Licovski

Gut vier Monate nach dem EM-Sieg von Portugal ist ein Video mit einer bewegenden Kabinen-Rede von Fußball-Megastar Cristiano Ronaldo enthüllt worden. «Niemand hat an Portugal geglaubt, aber die Wahrheit ist, wir haben es geschafft!», sagte Ronaldo im Pariser Stade de France kurz nach dem 1:0-Finaltriumph nach Verlängerung der «Selecção» über Gastgeber Frankreich.

In den vom portugiesischen Verband FPF auf Twitter veröffentlichten Aufnahmen sieht man, wie sich der 31-Jährige am 10. Juli mit freiem Oberkörper bei seinen Kameraden und dem Trainerstab bedankt, während alle anderen um ihn herum stehen und in Ruhe zuhören.

«Vergesst die individuellen Titel, die Champions League, das ist der glücklichste Moment meines Lebens. Ich habe bereits drei- oder viermal geweint», sagte der Profi von Königsklassen-Sieger Real Madrid und fügte an: «Ich bin glücklich, glücklich, glücklich!»

Im Endspiel gegen die favorisierten «Les Bleus», die Deutschland im Halbfinale mit einem 2:0 aus dem Turnier geworfen hatten, war der dreimalige Weltfußballer nach einem harten Einsatz von Dimitri Payet in der 25. Minute unter Tränen verletzt ausgewechselt worden.