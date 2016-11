Atletico vs. Real Aufstellung, Wettquoten und Wetten im Derby

Atletico Madrid vs. Real Madrid lautet das Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Primera Division. Die Wetten zum Derby Atletico gegen Real sehen laut Quoten die Hausherren gegenüber den Königlichen leicht im Vorteil. Real will mit einem Sieg einen Konkurrenten weit distanzieren und die Tabellenspitze behalten, während Atletico in erster Linie wieder auf einen direkten Champions-League-Qualifikationsplatz vorrücken möchte. Atletico Madrid vs. Real Madrid lautet das Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Primera Division. Die Wetten zum Derby Atletico gegen Real sehen laut Quoten die Hausherren gegenüber den Königlichen leicht im Vorteil. Real will mit einem Sieg einen Konkurrenten weit distanzieren und die Tabellenspitze behalten, während Atletico in erster Linie wieder auf einen direkten Champions-League-Qualifikationsplatz vorrücken möchte.

In Spanien und auch in Deutschland freuen sich aktuell viele auf den kommenden Spieltag, denn in Madrid steht das große Stadtderby vor der Tür. Die Königlichen von Real Madrid treffen auswärts auf Atletico. Real rangiert aktuell auf dem 1. Platz und würde diesen gerne auch über den Spieltag hinaus behalten. Vor dem großen Konkurrenten aus Barcelona hat man momentan aber nur 2 Punkte Vorsprung, sodass ein Dreier gegen Atletico fast schon Pflicht ist. Immerhin sind Cristiano Ronaldo und Co. seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt zeigte Real aber auch kleinere Schwächen, denn in der Königsklasse kam man gegen Legia Warschau nicht über ein Remis hinaus. Diese Schwächen will nun auch Atletico aufdecken und zu seinen Gunsten nutzen, denn nach einem guten Start ist man in der La Liga in den letzten Wochen etwas zurückgefallen. Hinter Real, Barca und Villarreal liegt man derzeit nur auf dem 4. Rang und hat auf den Tabellenführer bereits 5 Punkte Rückstand. Vor der Länderspielpause musste man sich unter anderem San Sebastian und dem FC Sevilla geschlagen geben, sodass man nun dringend wieder ein Erfolgserlebnis braucht, wenn man den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren möchte. Fakt ist, dass die Hausherren ausgenommen dem Champions-League-Finale 2016 seit nunmehr 6 Pflichtspielen gegen Real ungeschlagen sind. Der Stadtrivale ist also gleichzeitig auch so etwas wie der Angstgegner der Gäste, die in der Liga zuletzt das Rückspiel der Saison 2012/13 gewinnen konnten. Auch für die anstehende Partie sehen die Buchmacher eher Atletico in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Atletico - Real

Voraussichtliche Startelf Atletico Madrid - Real Madrid

Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Saul Niguez, Gabi, Koke, Ferreira-Carrasco - Gameiro, Griezmann Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Saul Niguez, Gabi, Koke, Ferreira-Carrasco - Gameiro, Griezmann Real Madrid (Trainer: Zidane):

Navas - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Kovacic, T. Kroos, Isco - Bale, Morata, Cristiano Ronaldo

Anstoß am 19.11.16 um 20:45 Uhr (Vicente Calderon, Madrid)

Bei den Hausherren wird Oblak im Tor stehen und hoffen, dass die Abwehr rund um Juanfran, Savic, Godin und Filipe Luis möglichst keine Bälle zu ihm durchlässt. Niguez, Gabi, Koke und Ferreira-Carrasco bilden ein breites Mittelfeld, während die Offensive aus Gameiro und Griezmann bestehen wird. Bei den Königlichen stellt Zidane wie gewohnt Navas in den Kasten, während Carvajal, Varane, Nacho und Marcelo die Abwehr bilden. Kroos, Isco und Kovacic bilden das defensive Mittelfeld, während Bale, Morata und Cristiano Ronaldo in der Offensive mit ihren Treffern den Auswärtsdreier perfekt machen sollen.

Quoten Atletico Madrid vs. Real Madrid

Quotenvergleich Atletico - Real: Anbieter Sieg Atletico Remis Sieg Real Bonus tipico 2,45 3,20 3,00 100 EUR bet365 2,50 3,30 2,90 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 2.45 von einem Erfolg der Hausherren aus. Ungewohnterweise sind die Königlichen mit einer Quote von 2.90 eher der Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.20 gehandelt. Die genauen Quoten zu Atletico gegen Real gibt es nun im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.