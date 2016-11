Manchester United vs. FC Arsenal Aufstellung, Wetten und Quoten

Manchester United vs. Arsenal London lautet das Topspiel des 12. Spieltags in der Premier League. Die Quoten zu Man United gegen Arsenal sehen die Hausherren gegenüber den Gunners minimal im Vorteil. Die Gäste könnten mit einem Sieg einen Angriff auf die Tabellenspitze starten, während für United nur ein Dreier zählt, um nicht im Mittelmaß der Premier League zu versinken. Manchester United vs. Arsenal London lautet das Topspiel des 12. Spieltags in der Premier League. Die Quoten zu Man United gegen Arsenal sehen die Hausherren gegenüber den Gunners minimal im Vorteil. Die Gäste könnten mit einem Sieg einen Angriff auf die Tabellenspitze starten, während für United nur ein Dreier zählt, um nicht im Mittelmaß der Premier League zu versinken.

Auch auf der Insel rollt der Ball nach der Länderspielpause wieder. Am Samstag steht ein absolutes Spitzenspiel an, denn im Old Trafford trifft Manchester United auf den FC Arsenal. Die Gunners sind in dieser Saison richtig gut ins Rollen gekommen. Von den letzten 10 Pflichtspielen haben die Gäste 8 Siege und 2 Remis eingefahren und haben sich damit unter anderem in der Spitzengruppe der Premier League etabliert. Zwar trennen beide Konkurrenten aktuell nur 2 Plätze in der Tabelle, allerdings liegen dazwischen bereits 6 Punkte, sodass die Red Devils den Anschluss bei einer Niederlage fürs erste komplett verlieren würden. Arsenal hofft dabei, dass Mesut Özil sich wieder von seiner besten Seite zeigt, denn der Deutsche wird in dieser Saison direkt mit dem Erfolg der Londoner in Verbindung gebracht und steht nun kurz vor einer Vertragsverlängerung in der Hauptstadt. Bei Manchester ist die Stimmung derweil alles andere als gut. Nach einem guten Saisonstart ist man mittlerweile in einer echten Krise angekommen. Vor der Pause gab es zwar einen Sieg über Swansea, doch davor landete man in 7 Pflichtspielen nur zwei schlappe Siege. Für die neue Millionen-Truppe von Trainer José Mourinho ist diese Ausbeute natürlich viel zu wenig. Unter anderem droht man auch aus der Europa League auszuscheiden, wobei man vor der Saison noch als großer Favorit auf den Titel galt, nachdem man für Pogba, Ibrahimovic und Co. jede Menge Geld in die Hand genommen hat. Für dieses Spiel sehen zumindest die Buchmacher die Jungs von Manchester United mit ihren Quoten leicht in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung ManU - Arsenal

Voraussichtliche Startelf Manchester United - Arsenal London

Manchester United (Trainer: Mourinho):

Manchester United (Trainer: Mourinho):

de Gea - A. Young, P. Jones, Rojo, Darmian - Carrick, Fellaini - Mata, Pogba, Rooney - Ibrahimovic

Arsenal London (Trainer: Wenger):

P. Cech - Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal - Coquelin, G. Xhaka - Walcott, Özil, Iwobi - A. Sanchez

Anstoß am 19.11.16 um 13:30 Uhr (Old Trafford, Manchester)

Bei Manchester steht wie gewohnt de Gea zwischen den Pfosten. Davor bilden Young, Jones, Rojo und Darmian die Viererkette. Carrick und Fellaini spielen auf der Doppelsechs und hoffen, dass vorne Mata, Pogba, Rooney und Ibrahimovic für die nötigen Treffer sorgen werden. Bei den Londonern soll Cech die Einschläge verhindern und wird dabei von der Verteidigung unterstützt, die aus Bellerin, Mustafi, Koscielny und Monreal bestehen wird. Xhaka und Coquelin spielen auf der Doppelsechs, während der Angriff aus Walcott, Özil, Iwobi und Sanchez bestehen wird.

Quoten Manchester United vs. Arsenal London

Quotenvergleich ManU - Arsenal: Anbieter Sieg ManU Remis Sieg Arsenal Bonus tipico 2,55 3,20 2,90 100 EUR bet365 2,55 3,30 3,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Londoner mit einer Quote von 2.90 leicht in der Außenseiterrolle, allerdings ist die Siegquote der Red Devils mit 2.55 nur unwesentlich niedriger. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.20 gelistet. Die genauen Tippquoten zum Topspiel der Premier League folgen nun.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.