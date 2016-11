Tschechien und Nordirland in Tests sieglos

Deutschlands WM-Qualifikationsgegner Tschechien und Nordirland haben ihre Testspiele nicht gewinnen können. Tschechien kam nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Dänemark hinaus, Nordirland verlor gegen Kroatien 0:3 (0:2).

Die Tschechen waren in Mlada Boleslav bei Prag früh durch ein Tor von Antonin Barak (9.) in Führung gegangen. Nicolai Jorgensen (39.) glich jedoch noch vor der Pause für die Dänen aus. Nordirland blieb in Belfast gegen Kroatien chancenlos. Der ehemalige Bayern-Stürmer Mario Mandzukic (9.), Duje Cop von Sporting Gijón (35.) sowie der Hoffenheimer Andrej Kramaric (68.) trafen für die Kroaten.