Polen nur 1:1 im Test-Länderspiel gegen Slowenien

Polens Thiago Cionek (r) im Duell mit dem Slowaken Josip Ilicic. Foto: Maciej Kulczynski

Ohne Bayern-Torjäger Robert Lewandowski ist Polens Fußball-Nationalmannschaft in einem Testländerspiel gegen Slowenien nicht über ein Remis hinausgekommen. Drei Tage nach dem 3:0 in der WM-Qualifikation in Rumänien musste sich die Mannschaft von Auswahltrainer Adam Nawalka in Breslau mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Innenverteidiger Miha Mevlja vom FK Rostow hatte die Gäste in der 24. Minute in Führung gebracht; Lukasz Teodorczyk vom RSC Anderlecht traf zum Endstand (79.). Neben Lewandowski fehlte auch der Dortmunder Lukasz Piszczek. Wegen der vielen Einsätze hatte Nawalka ihnen eine Pause gegönnt.

Bei der im EM 2016 in Frankreich waren Lewandowski und Co. im Viertelfinale am späteren Europameister Portugal gescheitert. Slowenien hatte sich nicht für die EURO qualifiziert.