Katar besiegt Russland im Duell der WM-Gastgeber mit 2:1

In einem Duell der beiden umstrittenen nächsten Gastgeber der Fußball-WM hat sich Katar überraschend mit 2:1 (1:1) gegen Russland durchgesetzt.

Die beiden ersten Treffer im Testspiel in Katars Hauptstadt Doha fielen durch Elfmeter: Alexander Samedow verwandelte in der fünften Minute zur Führung der Russen, Boualem Khouki gleich in der 34. Minute für die Gastgeber aus. Den Siegtreffer für die Auswahl Katars erzielte Karim Boudiaf in der 72. Minute.