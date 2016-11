Katar will Alkohol in WM-Stadien verbieten

Das Organisationskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar will Alkohol in den Stadien verbieten.

«Persönlich bin ich dagegen, dass Alkohol in den Stadien und in deren Umfeld ausgeschenkt wird», sagte der Generalsekretär des Organisationskomitees, Hassan al-Thawadi, in einem Interview mit der katarischen Zeitung Al-Sharq. Die WM werde arabische und islamische Kultur und Werte widerspiegeln. Dies sei auch die Haltung des gesamten Komitees, sagte Thawadi.