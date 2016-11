Trainer Pioli will Inter in der Champions League sehen

Inter Mailands neuer Trainer Stefano Pioli will den Verein in der kommenden Saison wieder in der Champions League etablieren. Foto: Giogifo Benvenuti

Der neue Coach des kriselnden Fußball-Erstligisten Inter Mailand will den Traditionsclub möglichst kommende Saison wieder in der Königsklasse sehen.

«Ich wäre glücklich, wenn wir die Champions League erreichen», sagte Stefano Pioli bei seiner Vorstellung in Mailand. Es werde nicht einfach, Positionen gut zu machen, aber es sei möglich. Inter steht in der Serie A derzeit auf Platz neun und liegt 13 Punkte hinter Spitzenreiter Juventus Turin. Um zumindest an der Champions-League-Qualifikation teilzunehmen, müsste Inter am Saisonende Platz drei erreichen.