Liverpool mit 6:1 spitze - Arsenal und ManCity remis

Der FC Liverpool hat in der Premier League einen Ausrutscher von Manchester City genutzt und ist an die Tabellenspitze gestürmt. Das Team von Jürgen Klopp zog am Sonntag durch einen furiosen 6:1-Sieg (3:0) gegen den FC Watford an der Konkurrenz vorbei, nachdem der FC Arsenal zuvor seine Chance auf die Tabellenführung verpasst hatte.

Sadio Mané (27./60.), Philippe Coutinho (30.), der deutsche Nationalspieler Emre Can (43.), Roberto Firmino (57.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) trafen an der Anfield Road für die überlegenen Reds. Daryl Janmaat (75.) gelang für Watford nur der Ehrentreffer. Liverpool ist seit neun Liga-Spielen ungeschlagen und geht als Tabellenführer mit 26 Punkten in die Länderspielpause.