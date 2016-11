Juventus Turin festigt ohne Khedira Tabellenspitze

Mario Mandzukic (vorn) erzielt den Auftakttreffer für Juve im Spiel bei Chievo Verona. Foto: Simone Venezia Mario Mandzukic (vorn) erzielt den Auftakttreffer für Juve im Spiel bei Chievo Verona. Foto: Simone Venezia

Tabellenführer Juventus Turin hat in der italienischen Serie A ohne den geschonten Sami Khedira seinen dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Bianconeri gewannen am Sonntag 2:1 (0:0) bei Chievo Verona. Juve festigte mit dem Erfolg am zwölften Spieltag der italienischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung. Der AC Mailand kletterte durch ein 2:1 (1:0) bei US Palermo zumindest vorübergehend auf den zweiten Rang. Champions-League-Teilnehmer SSC Neapel verlor durch ein 1:1 gegen Lazio Rom etwas den Anschluss.

Neapel rutschte mit 21 Zählern auf den sechsten Tabellenrang ab. Lazio bleibt weiter Vierter. Die AS Rom mit Nationalspieler Antonio Rüdiger musste am Sonntagabend gegen FC Bologna antreten und konnte wieder bis auf vier Punkte an die Tabellenspitze heranrücken.

Juve tat sich im 600. Serie-A-Spiel von Kapitän Gianluigi Buffon trotz zahlreicher Chancen lange schwer, bis Mandzukic zu Führung traf (53.). Sergio Pellissier glich für Chievo per Foulelfmeter aus (66.), Miralem Pjanic erzielte mit einem direkten Freistoß die erneute Führung (75.). Khedira saß 90 Minuten lang auf der Bank.

Nationalspieler Andrea Barzagli verletzte sich früh und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der Routinier renkte sich die Schulter aus und fällt auch für das Testspiel der Azzurri gegen Deutschland und die WM-Qualifikations-Partie gegen Liechtenstein aus.

Milan feierte in Palermo bereits seinen achten Saisonsieg. Suso brachte die Gäste früh in Führung (15.), der Mazedonier Ilija Nestorovski glich für Palermo aus (71.). Gianluca Lapadula erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für die Rossoneri (82.).