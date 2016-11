Tabellenführer Juve siegt ohne geschonten Khedira

Ohne den geschonten Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat Juventus Turin seine Tabellenführung in der italienischen Serie A gefestigt. Der frühere Münchner Mario Mandzukic und Miralem Pjanic trafen am Sonntag zum 2:1 (0:0)-Sieg bei Chievo Verona.

Juve bleibt nach dem 12. Spieltag mit nun 30 Zählern souveräner Tabellenführer. Die AS Rom mit Nationalspieler Antonio Rüdiger konnte am Abend wieder bis auf vier Zähler heranrücken. Der AC Mailand kletterte durch ein 2:1 (1:0) bei Abstiegskandidat US Palermo mit 25 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Rang. Juves Nationalspieler Andrea Barzagli verletzte sich früh an der Schulter und droht auch für das Freundschaftsspiel der Italiener gegen Deutschland auszufallen.