Arsenal gegen Tottenham Quoten, Wetten und Aufstellung

FC Arsenal London vs. Tottenham Hotspur lautet das Spitzenspiel an diesem Wochenende in der Premier League. Die Quoten zu den Wetten bei Arsenal gegen Tottenham sehen die Hausherren gegenüber den Spurs leicht im Vorteil. Beide Teams befinden sich aktuell noch in der Spitzengruppe und wollen bis zum Ende um den Titel mitspielen. Mit einem Dreier im Derby könnte man zumindest einen Konkurrenten weiter distanzieren.

Auch in der englischen Premier League rollt an diesem Wochenende der Ball. Dabei kommt es am Sonntag zu einem absoluten Topspiel, denn in London findet wie so oft ein Derby statt. In diesem ist aber richtig Feuer drin, denn sowohl Arsenal als auch Tottenham sind mittendrin im Kampf um die Meisterschaft und wollen jeweils mit einem Dreier weiter dranbleiben, nachdem unter anderem der FC Chelsea bereits vorgelegt hat. Der FC Arsenal hat aus den letzten 10 Pflichtspielen 9 Siege und ein Remis eingefahren und befindet sich demnach in absoluter Topform. In der Liga liegt man aktuell mit 23 Punkten auf dem 3. Platz, mit einem Sieg über Tottenham könnte man sich aber an Manchester City und Chelsea vorbeischieben und den Platz an der Sonne einnehmen. Die Form der Gunners ist so bestechend, dass sie bereits jetzt von vielen Experten als Favorit auf die Meisterschaft gehandelt werden. Auch in der Champions League ist man noch aussichtsreich vertreten, doch nun will man sich erst einmal auf die Liga konzentrieren. Die Spurs sind in dieser Hinsicht aber ebenfalls noch lange nicht abgeschlagen. Derzeit liegt man mit 20 Punkten auf dem 5. Platz, sodass man mit einem Sieg an Arsenal vorbeiziehen könnte, allerdings ging die Form in den letzten Wochen im Vergleich zu den Hausherren etwas verloren. In den letzten 6 Spielen konnte kein einziger Sieg eingefahren werden und so gilt es jetzt schon, die Wende zu schaffen, wenn man nicht frühzeitig in der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren will. Unter der Woche musste man dann auch in der Champions League noch eine Schlappe gegen Leverkusen hinnehmen, sodass die Spurs nicht mit der breitesten Brust zum Stadtrivalen reisen dürften. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derzeit ebenfalls eher von einem Dreier der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Arsenal - Tottenham

Voraussichtliche Startelf Arsenal London - Tottenham Hotspur

Arsenal London (Trainer: Wenger):

Arsenal London (Trainer: Wenger):

Ospina - Jenkinson, Mustafi, Koscielny, Gibbs - Coquelin, G. Xhaka - Ramsey, Özil, A. Sanchez - Giroud

Tottenham Hotspur (Trainer: Pochettino):

Lloris - Walker, Dier, Vertonghen, D. Rose - Wanyama, Dembelé - Eriksen, Alli, Son - Janssen

Anstoß am 06.11.16 um 13:00 Uhr (Emirates Stadium, London)

Arsenal setzt im Tor aktuell auf Ospina, während die Viererkette aus Jenkinson, Mustafi, Koscielny und Gibbs bestehen wird. Coquelin und Xhaka agieren zusammen im zentralen Mittelfeld und hoffen darauf, dass die Offensive rund um Ramsey, Özil, Sanchez und Giroud möglichst viele Treffer zustande bringt. Bei den Spurs soll Lloris seinen Kasten sauber halten. Dabei wird er von seiner Viererkette unterstützt, die aus Walker, Dier, Vertonghen und Rose bestehen wird. Wanyama und Dembelé bilden die Doppelsechs und schaffen damit Räume für den Angriff, der aus Eriksen, Alli, Son und Janssen bestehen wird.

Quoten Arsenal London vs. Tottenham Hotspur

Quotenvergleich Arsenal - Tottenham: Anbieter Sieg Arsenal Remis Sieg Tottenham Bonus tipico 1,95 3,50 3,80 100 EUR bet365 1,95 3,60 4,20 100 EUR

Die Buchmacher sehen Arsenal mit einer Siegquote von knapp unter 2.00 in der Rolle des Favoriten beim Londoner Stadtderby. Tottenham ist aber mit einer Quote von 4.20 alles andere als der klare Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Wettquote von 3.50 gehandelt. Die genauen Wettquoten zu Arsenal gegen Tottenham gibt es nun im Anschluss.

