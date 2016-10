Inter Mailand trennt sich von Trainer de Boer

Inter Mailand hat sich nach nicht einmal drei Monaten von Trainer Frank de Boer getrennt. Der Vertrag des Niederländers sei aufgelöst worden, teilte der italienische Fußball-Spitzenclub mit.

Der bisherige Nachwuchscoach Stefano Vecchi werde nun vorläufig die Mannschaft trainieren und wird damit wohl auch am Donnerstag in der Europa League beim FC Southampton auf der Inter-Bank sitzen. De Boer hatte zwei Wochen vor Saisonbeginn das Amt in Mailand übernommen, nachdem sein Vorgänger Roberto Mancini überraschend zurückgetreten war. In elf Ligaspielen unter dem 46-Jährigen holte der Tabellenzwölfte jedoch nur 14 Punkte.