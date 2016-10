Bastian Schweinsteiger trainiert wieder mit der ersten Mannschaft von Manchester United. Foto: Peter Steffen Bastian Schweinsteiger trainiert wieder mit der ersten Mannschaft von Manchester United. Foto: Peter Steffen

Bastian Schweinsteiger hat bei Manchester United überraschend am Training der ersten Mannschaft teilgenommen. Der Verein aus der englischen Premier League veröffentlichte Fotos, auf denen der Fußball-Weltmeister mit Mütze, Trainingsjacke und Handschuhen zu sehen ist - unter anderem direkt hinter Mannschaftskapitän Wayne Rooney. Seit José Mourinho das Traineramt bei den Red Devils übernommen hat, ist es das erste Mal, dass Schweinsteiger mit der ersten Mannschaft trainiert. Der Portugiese hatte den ehemaligen Bundesliga-Profi des FC Bayern München zu Beginn der Saison zur United-Reserve abgeschoben.

Der 32 Jahre alte Schweinsteiger musste sogar seinen Spind bei der ersten Mannschaft räumen und durfte nur noch mit der U23 oder allein trainieren, entschied sich aber trotzdem, in Manchester zu bleiben. Eine Rückkehr des Ex-Nationalspielers in das erste Team schloss Mourinho zwar nicht aus, bezeichnete dies aber als «sehr schwer möglich». Nach Manchesters zuletzt schwachen Leistungen hatten viele Fans in sozialen Medien eine Rückkehr Schweinsteigers gefordert.

