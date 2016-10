Podolski und Galatasaray mit glücklichem Auswärtssieg

Lukas Podolski hat mit Galatasaray Istanbul einen glücklichen Auswärtssieg bei Aufsteiger Adanaspor gefeiert. Der türkische Fußball-Rekordmeister kam zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg.

Der Portugiese Bruma erzielte in der 81. Minute den Siegtreffer. Der deutsche Ex-Nationalspieler Podolski stand in der Startelf und wurde nach der Führung in der 83. Minute ausgewechselt.