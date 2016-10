Gündogan führt ManCity aus Krise - Arsenal bleibt dran

Angeführt von Doppeltorschütze Ilkay Gündogan hat Manchester City seine Krise in der Premier League beendet. Das Team von Coach Pep Guardiola siegte bei West Bromwich Albion 4:0 (2:0). und verteidigte mit 23 Zählern die Tabellenspitze vor dem punktgleichen Verfolger FC Arsenal.

Die Londoner gewannen am 10. Spieltag 4:1 beim AFC Sunderland. Der FC Liverpool (20 Punkte) trat am Abend bei Crystal Palace (18.30 Uhr) an. Sergio Agüero (19./28. Minute) und der deutsche Nationalspieler Gündogan (79./90) erzielten die Tore für die Guardiola-Elf, in der Gündogan äußerst spielfreudig agierte und zudem das 1:0 vorbereitete. Die Citizens, die auch in der Champions League gegen Barcelona (0:4) und am vergangenen Mittwoch im Ligapokal gegen den Lokalrivalen Manchester United (0:1) verloren hatten, waren zuvor in sechs Pflichtspielen nacheinander sieglos.