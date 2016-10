Doppelpacker Gündogan führt ManCity zum 4:0-Sieg

Manchester Citys Ilkay Gündogan glänzte mit zwei Toren und einer Vorlage. Foto: Peter Powell Manchester Citys Ilkay Gündogan glänzte mit zwei Toren und einer Vorlage. Foto: Peter Powell

Manchester City hat mit Trainer Pep Guardiola und Doppeltorschütze Ilkay Gündogan seine Negativserie gestoppt und die Tabellenführung in der Premier League vorerst behauptet. Nach zuletzt drei Ligapartien ohne Sieg und der 0:1-Niederlage am vergangenen Mittwoch im Ligapokal gegen den Lokalrivalen Manchester United behaupteten sich die «Citizens» mit 4:0 (2:0) bei West Bromwich Albion. Sergio Agüero (19./28. Minute) und der deutsche Nationalspieler Gündogan (79./90.) erzielten die Tore.

Nach dem zehnten Spieltag ist Manchester City nach Punkten (23) gleichauf mit Verfolger FC Arsenal, der Sunderland 4:1 besiegt hatte. Der FC Liverpool (20) trat am Abend bei Crystal Palace an. Manchester United musste sich gegen den FC Burnley mit einem 0:0 begnügen. Tottenham Hotspur spielte 1:1 gegen Leicester City.

Arsenal, mit Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf, gewann das Spiel gegen Sunderland innerhalb von sieben Minuten. Alexis Sanchez (19./78. Minute) und der in der 69. Minute eingewechselte Olivier Giroud (71./76.) waren für die Gunners erfolgreich. Für Sunderland, das weiter auf den ersten Saisonsieg wartet, traf Jermain Defoe (65./Foulelfmeter).

Die deutschen Nationalspieler Özil und Mustafi, die am vergangenen Dienstag beim 2:0-Sieg im Ligapokal gegen den Zweitligisten FC Reading geschont wurden, hatte Arsenal-Coach Arsène Wenger wieder in die Startelf berufen. Özil scheiterte bereits vor der Pause (13./39.) mit zwei guten Chancen an Sunderland-Keeper Jordan Pickford, war aber an der Vorbereitung des 3:1 beteiligt.