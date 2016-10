Brasiliens Weltmeister Carlos Alberto gestorben

Carlos Alberto Torres ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Foto: Mario Guzman Carlos Alberto Torres ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Foto: Mario Guzman

Der frühere Kapitän der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft und Weltmeister von 1970, Carlos Alberto Torres, ist tot. Er sei im Alter von 72 Jahren an einem Infarkt gestorben, berichtete sein früherer Arbeitgeber TV Globo. Auch der brasilianische Verband CBF bestätigte später via Twitter seinen Tod.

Carlos Alberto spielte unter anderem für Fluminense, Botafogo, Flamengo und Santos in Brasilien sowie für verschiedene Clubs in den USA, unter anderem für New York Cosmos. Bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko hatte er die brasilianische Nationalmannschaft als Kapitän zum Titelgewinn geführt.