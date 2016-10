Real-Sieg mit Pfiffen: «Egoist» Ronaldo erbost sogar Kroos

Sieger sehen anders aus: Nach dem 2:1-Zittererfolg gegen Athletic Bilbao und der Rückeroberung der Tabellenführung der Primera División suchten die Stars von Champions-League-Sieger Real Madrid verlegen nach Erklärungen.

«Das war nicht unser bestes Spiel, wir müssen weiter arbeiten», räumte Stürmer Álvaro Morata mit gesenktem Blick ein. Im Santiago Bernabéu hatte es zuvor für das Team von Weltmeister Toni Kroos am späten Sonntagabend viele Pfiffe gegeben. Am Montag folgte dann die harte Kritik der Medien: «Tabellenführer in Not», titelte zum Beispiel die Zeitung «Marca».