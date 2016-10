FC Chelsea vs. Manchester United Wetten, Aufstellung und Wettquoten

FC Chelsea vs. Manchester United lautet das Spitzenspiel des 9. Spieltag in der Premier League. Die Quoten zu Chelsea gegen ManU sehen die Hausherren gegenüber den Red Devils im Vorteil. Für beide Kontrahenten geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Vor allem die Gäste drohen mit einer weiteren Niederlage im Mittelfeld zu versinken.

In der Premier League kommt es am Sonntag zum Duell zweier hochklassiger Verfolger. Der FC Chelsea trifft vor heimischer Kulisse auf Manchester United. Die Blues haben eine katastrophale letzte Saison gespielt und sind in diesem Jahr schon deutlich besser unterwegs, allerdings steht die Elf von Trainer Conte noch nicht da, wo man sich selbst gerne sehen würde. Von der Meisterschaft will man nicht unbedingt reden, doch zumindest die Champions League will Chelsea in dieser Saison wieder erreichen. Vor dem Spitzenspiel gegen United hat man 16 Punkte auf dem Konto. Es braucht also dringend einen Sieg, wenn man den Anschluss an Arsenal und Co. nicht verlieren will. Der Tabellenführer hat aktuell 20 Punkte auf dem Konto. Nach ein paar durchwachsenen Wochen konnten sich die Hausherren zuletzt mit 2 Siegen wieder fangen und wollen nun gegen die Red Devils nachlegen. Unter anderem kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Uniteds Trainer Mourinho, der an der Stamford Bridge bis 2015 noch Trainer war. Ein Sieg wäre dem Portugiesen wohl mehr als recht, allerdings sind seine Stars auch nicht mehr in der Form, die sie zu Saisonbeginn abrufen konnten. Zuletzt gab es zwar wieder einmal 6 Spiele ohne Niederlage, doch davor stand man mit 3 Pleiten in Folge schon wieder vor einer handfesten Krise. Fakt ist, dass die Siege in ihrer Art und Weise oft noch nicht überzeugen, daher wäre ein Dreier an der Stamford Bridge endlich wieder ein klares Zeichen in die richtige Richtung. Unter der Woche konnte man gegen Fenerbahce einen klaren 4:1-Sieg in der Europa League einfahren und auf diesem Ergebnis will man nun auch in der Liga aufbauen. Die Quoten sehen allerdings eher den FC Chelsea in der Favoritenrolle.

Vorschau zur Aufstellung Chelsea - ManU

Voraussichtliche Startelf FC Chelsea - Manchester United

FC Chelsea (Trainer: Conte):

Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matic, Marcos Alonso - Pedro, Diego Costa, Hazard Courtois - Azpilicueta, David Luiz, Cahill - Moses, Kanté, Matic, Marcos Alonso - Pedro, Diego Costa, Hazard Manchester United (Trainer: Mourinho):

de Gea - Darmian, Smalling, Bailly, Shaw - Carrick, Pogba - Lingard, Mata, Martial - Rooney

Anstoß am 23.10.16 um 17:00 Uhr (Stamford Bridge, London)

Beim FC Chelsea hat man mit Courtois einen erstklassigen Keeper zwischen den Pfosten und auch die Dreierkette rund um Azpilicueta, David Luiz, und Cahill lässt sich durchaus sehen. Moses, Kanté, Matic, Alonso und Pedro bilden ein breites Mittelfeld, während die Offensive aus Diego Costa und Hazard bestehen wird. Dementgegen steht United mit Keeper de Gea und der Verteidigung bestehend aus Darmian, Smalling, Bailly und Shaw. Im Mittelfeld spielt Carrick neben Superstar Pogba, während die Offensive von Lingard, Mata, Martial und Rooney bedient wird.

Quoten FC Chelsea vs. Manchester United

Quotenvergleich Chelsea - ManU: Anbieter Sieg Chelsea Remis Sieg ManU Bonus tipico 2,20 3,20 3,50 100 EUR bet365 2,20 3,25 3,75 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Blues mit einer Siegquote von 2.20 in der Favoritenrolle. Manchester ist mit einer Quote von 3.75 aber keineswegs ein klarer Underdog. Ein Unentschieden würde beiden nicht viel weiterhelfen, wird aber aktuell mit einer Quote von 3.20 gelistet. Die genauen Wettquoten gibt es nun im Anschluss.

