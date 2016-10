Wolf wird Maskottchen der WM 2018 in Russland

Das Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 ist ein Wolf. In einer bunten Show im russischen Staatsfernsehen kürte das Organisationskomitee in Moskau den Sieger einer Abstimmung im Internet.

Dabei hatten die Fußballfans die Wahl zwischen dem Wolf, einer Katze und einem Tiger im Raumfahreranzug. Mit deutlicher Mehrheit entschieden sich 52,8 Prozent der russischen Fans für den Wolf. Der Name des Maskottchens sei «Sabiwaka», sagte Vizeregierungschef und Fußball-Chef Witali Mutko. Die nächste WM, bei der Deutschland seinen Titel verteidigen will, findet vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland statt.