AS Monaco mit klarem Heimsieg gegen Montpellier

Bayer Leverkusens Champions-League-Gegner AS Monaco bleibt in der französischen Fußball-Meisterschaft knapp hinter Spitzenreiter OGC Nizza.

Monaco gewann am Freitag daheim 6:2 (1:1) gegen Montpellier HSC und rückte bis auf einen Punkt an Nizza heran. Das Team des früheren Bundesligatrainers Lucien Favre spielt erst am Sonntag in Metz.