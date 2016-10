Klopp ärgert sich über 0:0 gegen Manchester United

Jürgen Klopp (l) und José Mourinho kommen aufeinander zu. Foto: Peter Powell Jürgen Klopp (l) und José Mourinho kommen aufeinander zu. Foto: Peter Powell

Der FC Liverpool hat die Chance verpasst, in der Premier-League-Tabelle weiter nach oben zu klettern. Gegen Manchester United kamen die «Reds» im eigenen Stadion trotz deutlich mehr Ballbesitz nur zu einem 0:0. «Wir haben nicht so gut gespielt, wie wir eigentlich können», sagte Klopp nach dem Spiel bei BBC Sport. «Wir waren nicht mutig genug und haben nicht auf den richtigen Pass gewartet.» Der Trainer konnte dem Spiel einen positiven Aspekt abgewinnen: «Wir haben zum ersten Mal zu Null gespielt, yippieh», scherzte er.

Nach vier Niederlagen gegen ManUnited in Serie hat Liverpool eine Negativserie gestoppt. Für die Fans war es indes ein seltenes Erlebnis. Ein torloses Unentschieden gab es in den vergangenen 23 Spielen an der Anfield Road nur vier Mal.

«Wir können viel besser spielen, wir müssen viel besser spielen und wir müssen aus solchen Spielen lernen», sagte Klopp. «Wir haben sehr hart gearbeitet und alles versucht, aber mit den falschen Werkzeugen.»

Manchester United kann mit dem Punkt besser leben. «Es ist nicht das Ergebnis, das wir wollten, aber es ist ein positives Ergebnis», sagte der portugiesische Coach José Mourinho. «Ein direkter Gegner hat die drei Punkte zuhause verpasst, insofern ist es nicht schlecht. Es war eine positive Vorstellung.»

«Wir können stolz sein», sagte United-Profi Ander Herrera nach dem Spiel bei Sky Sports. «Wir wollten zwar gewinnen. Aber wir haben gezeigt, dass wir ein starkes Team sind.»

Klopp setzte in seiner Startelf auf den deutschen Nationalspieler Emre Can. Im Tor stand der ehemalige Mainzer Keeper Loris Karius. Bei Manchester United ließ José Mourinho erneut Wayne Rooney auf der Bank. Der Stürmer wurde erst in der Schlussviertelstunde für Marcus Rashford eingewechselt, konnte aber keine Akzente setzen.

Nach dem achten Spieltag rangiert Liverpool mit 17 Punkten weiter auf Platz vier der Tabelle. José Mourinho sucht mit Manchester United dagegen weiter den Anschluss an die Spitzengruppe. Mit 14 Punkten ist ManUnited weiter nur Siebter.

Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen