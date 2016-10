Tottenhams Heung-Min Son: Durchbruch im zweiten Anlauf

Heung-Min Son wurde in der Premier League zum Spieler des Monats gekürt. Foto: Andy Rain Heung-Min Son wurde in der Premier League zum Spieler des Monats gekürt. Foto: Andy Rain

Heung-Min Son konnte es kaum glauben. Als erster asiatischer Spieler wurde der 24 Jahre alte Südkoreaner in der Premier League zum Spieler des Monats gekürt. Dabei wollte Son eigentlich längst zurück in Deutschland sein. Nach einer enttäuschenden ersten Saison bei Tottenham Hotspur hatte er seinen Club im Sommer um einen Wechsel gebeten. Er blieb aber schließlich doch in England, um sich durchzusetzen.

In dieser Saison läuft es deutlich besser für «Sonny», wie er in Tottenham genannt wird. Der September war womöglich sein Durchbruch. Mit jeweils zwei Toren gegen Stoke City und den FC Middlesborough trug Son dazu bei, dass die Spurs in der Liga ganz oben mitspielen. Obendrein erzielte er in der Champions League den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg bei ZSKA Moskau. Dass Stürmerkollege Harry Kane derzeit verletzt fehlt, geriet zuletzt fast in Vergessenheit.

Am Dienstag kehrt Heung-Min Son nun doch nach Deutschland zurück, aber nur für einen Abend. Mit Tottenham tritt er in der Champions League bei seinem alten Arbeitgeber Bayer Leverkusen an. Dort kennt man die Qualitäten des Stürmers gut. Die Auszeichnung als Spieler des Monats hat Son nur noch mehr motiviert. «Ich will den Preis ein zweites und ein drittes Mal gewinnen», kündigte er an.

